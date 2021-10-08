Машина автоблогера Ильи Можарского попала в смертельное ДТП в Москве

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Автомобиль BMW, принадлежащий автоблогеру Илье Можарскому, попал в ДТП в Москве. Авария произошла на мосту на Шереметьевском шоссе, сообщает РЕН ТВ.

Иномарка столкнулась с другим легковым автомобилем. В результате ДТП погиб один человек, его личность устанавливается. Известно, что BMW, принадлежащий блогеру, получил серьёзные повреждения. От удара отлетел передний бампер, а капот буквально «сложился».

Накануне в Тюмени эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, потерпевшая доставлена в областную больницу с тяжёлыми травмами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности в результате ДТП. Он отметил, что данную работу необходимо вести совместно с полицией и дорожными ведомствами.