Мама сбежавшего из детского сада мальчика рассказала подробности инцидента

Мама сбежавшего из детского сада в подмосковном Дмитрове мальчика рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, ребёнок сам дошёл до дома и сказал, что его наказали и поэтому он решил сбежать, об этом сообщает РЕН ТВ.

Ребёнок пришёл домой сам, сказал что его наказали и оставили на улице. Но домой он никогда не приходил так, такого никогда не было. Он до конца не рассказывает что произошло, видимо боится <...> После такого инцидента мы уже переходим в другой садик, — рассказала мама мальчика.

Шестилетний ребёнок сбежал из детского сада после наказания воспитательницы. Она увела детей в группу, а мальчика оставила на уличной территории учреждения. Инцидент произошёл в подмосковном Дмитрове. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Находясь на прогулке с группой, дошкольник сломал снеговика. После этого воспитательница решила наказать ребёнка, оставив его гулять одного. Мальчик отправился домой.