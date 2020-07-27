Люди в масках расстреляли издателя греческой газеты Makeleio

https://static.news.ru/photo/9a30a5c6-cff3-11ea-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Στέφανος Χίος/facebook.com

В Греции в ночь на 27 июля неизвестные совершили нападение на журналиста и издателя греческой газеты Makeleio Стефаноса Хиоса.

По данным местного государственного телеканала ERT, двое мужчин с масками на лицах ждали журналиста около его дома в афинском районе Врилиссия, и как только Хиос появился, один из них подошёл к его машине и дважды выстрелил в него через окно. Пули попали в горло и грудь. После этого нападавшие скрылись.

Пострадавшего доставили на машине скорой помощи в афинскую больницу «КАТ». Врачи оценивают его состояние как серьёзное, но контролируемое. Одна из пуль прошла возле сердца.

Полицейские столичной области Аттика начали расследование. Проверяются записи с камер внешнего наблюдения в данном районе, в том числе около дома Стефаноса Хиоса.

Ранее обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни. Инцидент произошёл в Грозном около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они, в основном и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, писал NEWS.ru.