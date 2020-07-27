Люди в масках расстреляли издателя греческой газеты Makeleio

В Греции в ночь на 27 июля неизвестные совершили нападение на журналиста и издателя греческой газеты Makeleio Стефаноса Хиоса.
По данным местного государственного телеканала ERT, двое мужчин с масками на лицах
Пострадавшего доставили на машине скорой помощи в афинскую больницу «КАТ». Врачи оценивают его состояние как серьёзное, но контролируемое. Одна из пуль прошла возле сердца.
Полицейские столичной области Аттика начали расследование. Проверяются записи с камер внешнего наблюдения в данном районе, в том числе около дома Стефаноса Хиоса.
Ранее обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни. Инцидент произошёл в Грозном около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они, в основном и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, писал NEWS.ru.
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