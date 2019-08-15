https://static.news.ru/photo/fe731080-bfe8-11e9-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два человека стали жертвами столкновения катера с пирсом в Иркутской области. По данному факту проводится доследственная проверка.

Представитель Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ уточнил, что инцидент произошёл в Слюдянском районе. В момент столкновения катер двигался на полной скорости. Пассажиры скончались до приезда врачей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сухогруз потерял управление на реке Дон возле набережной Ростова-на-Дону. Судно врезалось в причал и повредило пришвартованный рядом учебно-тренировочный катер.