https://static.news.ru/photo/8fa4de12-bef9-11e9-a805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Четверо погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести при горном обвале в Китае. Происшествие случилось в городе Чунцин в уезде Чэнкоу.

Обвал произошёл утром 14 августа, в результате горной породой были засыпаны два жилых дома и барак. Пропавших без вести ищут, сообщает Центральное телевидение Китая .

Есть опасность повторного обвала, сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Ранее News.ru сообщал, что областной главк МЧС назвал основную версию обвала грунта на рабочих, который произошёл в технологической траншее на территории новосибирского аэропорта Толмачёво.