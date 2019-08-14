Четверо погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести при горном обвале в Китае. Происшествие случилось в городе Чунцин в уезде Чэнкоу.
Обвал произошёл утром 14 августа, в результате горной породой были засыпаны два жилых дома и барак. Пропавших без вести ищут, сообщает
Есть опасность повторного обвала, сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Ранее News.ru сообщал, что областной главк МЧС назвал основную версию обвала грунта на рабочих, который произошёл в технологической траншее на территории новосибирского аэропорта Толмачёво.