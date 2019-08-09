https://static.news.ru/photo/01052726-bb65-11e9-a86c-fa163e074e61_660.jpgЛюбовь Соболь (в центре)Фото: Сергей Булкин/News.ru
Полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
В Москве задержана Любовь Соболь, — сообщил ТАСС Чиков.
Как писал News.ru, юристу Любови Соболь окончательно отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Ранее ЦИК нашла у Соболь имущество за рубежом, что недопустимо на выборах. Кроме того, она предоставила 4940 подписей, которые необходимы для выдвижения кандидатуры в Мосгордуму, однако 680 из них оказались поддельными.