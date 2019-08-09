Фото: Сергей Булкин/News.ru

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в субботу, 10 августа, на севере столицы. Из-за аварии на Ленинградском шоссе в районе дома № 71 перекрыта одна полоса.

В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили в МЧС. На месте работают спасатели и шесть бригад скорой помощи. Ранее News.ru писал, что число пострадавших в аварии с автобусом в Курганской...