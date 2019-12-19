Перестрелка с силовиками произошла в самом центре Москвы, возле приёмной ФСБ на улице Большая Лубянка, 12. Инцидент случился вскоре после пресс-конференции президента Владимира Путина и в преддверии дня работника госбезопасности.

Злоумышленника застрелили, его мотивы неизвестны. По некоторым данным им оказался предприниматель из подмосковного Подольска. Неизвестно, был ли он один или у него имелись сообщники. Расследованием случившегося занимается СК. NEWS.ru обратил внимание на то, что разные силовые ведомства оценивают случившееся по разному, да и эксперты не могут прийти к единому мнению, что это было — теракт или посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подробнее в материале NEWS.ru.

Начало

Первые сообщения о стрельбе стали появляться в Telegram-каналах 19 декабря чуть позже 18:15, а RT писал, что огонь был открыт в 19:10 на улице Кузнецкий мост. В это время появились данные, что стрелок выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании, ранив одного человека, предположительно — сотрудника ФСБ. Очевидцы сообщали, что слышали автоматные очереди, в частности упоминалось, что злоумышленник вооружён автоматом Калашникова или охотничьим карабином «Сайга». По данным NEWS.ru. стрельба началась примерно в 18:29.

twitter.com/VincentGlover/Global Look Press

Позднее число раненых в различных постах и СМИ разнилось. Были данные, что некоторые из них являются сотрудниками ФСО. Также сообщалось, что пострадал и случайный прохожий. Назывались его данные — Павел Анисимов, который получил касательное ранение ноги.

Кроме того, в анонимных Telegram-каналах говорилось, что один сотрудник ФСБ погиб, а другой получил серьёзное ранение головы. По некоторым данным, последнего зовут Константин Однолепков, а погибшего — Илья Фисенко. В Минздраве сообщали, что два представителя спецслужбы получили крайне тяжёлые травмы, а всего пострадали пять человек — эта же цифра фигурирует в пресс-релизе СК. Также приводились данные о гибели сотрудника ГИБДД. По некоторым данным, в здании на Лубянке даже возник пожар. На месте ЧП действительно было несколько расчётов МЧС.

Первые кадры

Судя по первым видеокадрам с места ЧП у прохожих началась паника, водители бросали автомобили и убегали. На других видео можно заметить, как стрелок прячется за колоннами здания в Фуркасовском переулке недалеко от Большой Лубянки и площади Воровского, а затем лежит на земле. По некоторым данным, он обстреливал окна здания ФСБ. Его застрелили чуть позднее. Примерное время смерти 19:00. Почти сразу после этого сапёры проверили рюкзак стрелка на предмет взрывчатки.

По некоторым данным, у стрелка якобы были сообщники. В частности, выдвигались предположение, что нападавших было двое или трое. Первыми эту версию озвучил Telegram-канал 112. В пользу этой версии говорило то, что после затишья, наступившего вслед за гибелью предполагаемого злоумышленника, очевидцы сообщали о новых выстрелах, а ещё через некоторое время (примерно в 20:30) — о звуке, похожем на взрыв.

Google maps

Квартал, где произошёл инцидент, оцепили. По периметру выстроились силовики в бронежилетах и касках. К месту стянули спецтехнику, а на близлежащих дорогах частично перекрыли движение и ограничили входы и выходы на станции метро «Лубянка».

В крупных городах России в зданиях местных УФСБ и МВД ввели особые меры безопасности. В частности сообщалось о плане «Крепость» и проходе в здания ведомств только по паролю.

ФСБ квалифицировала происшествие как теракт, который совершил один человек. В сети появились его посмертные снимки, на которых запечатлён человек с бородой, в очках и кофте с изображением волка.

Соцсети

Стрелок

Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Он увлекался практической стрельбой и в ноябре принимал участие в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Также он учился в Российской академии правосудия, был внешним слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики. В 2014-2015 годах он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Также известно, что у него имелся автомобиль ВАЗ 21083 1994 года выпуска.

mgssk.ru

Также несколько Trelegram-каналов и СМИ сообщили, что Евгений Манюров большую часто жизни проработал в ЧОП, В частности , канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что мужчина в разные года работал в ООО ЧОП «ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ», ООО ЧОП «ВМС-НИКАС», ЧОП РИК ПЛЮС, МОСИНЖЖЕЛЕЗОБЕТОН ЖБИ-15 ОАО, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗИНГЕР-ТРАНССНАБ».

Контур фокус

Корреспондент NEWS.ru посетил квартиру, где жил Евгений Манюров вместе со своей матерью. Весь двор был уставлен служебными машинами нескольких силовых структур. Вход во двор перекрывало несколько машин полиции. Квартира, в которой жил стрелок находится не в самом спокойном районе.

NEWS.ru

Но вернёмся к Евгению. Он проживал на втором этаже старого дома. На этаже было достаточно тихо. Настолько, что если подойти к двери квартиры, в которой жил Евгений, можно было услышать разговоры сотрудников. Одним из коллег удалось поговорить с матерью стрелка.

NEWS.ru

Она подтвердила, что в последние годы её сын работ сразу в нескольких охранных фирмах.

Но потом отовсюду уволился, — цитирует МК слова матери.

В разговоре с журналистами, она также отметила, что Евгений часто общался по телефону с иностранцами, а со своими соседями — нет. К 06.00 утра оперативники сняли оцепление. А к 8, по сообщению издания Baza уехали в Москву вместе с матерью стрелка.

Официальные данные

СК произошедшему дал отличную от ФСБ оценку и завел уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а не террористического акта. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, оно передано в центральный аппарат комитета.

Как установлено, вечером 19 декабря 2019 года мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован, — говорится на сайте СК.

По данным Reuters, у силовиков были данные о планируемом нападении, которое должно было совпасть по времени с речью президента Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.

«Месть за профессиональную деятельность»

Как рассказал NEWS.ru, бывший следователь по особо тяжким преступлениям, адвокат Зелимхан Бициев, говорить о террористическом акте преждевременно.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов налицо, но достоверных сведений, подтверждающих факт террористического акта, в настоящий момент нет. Считаю, что данное нападение было спланировано как месть за профессиональную деятельность сотрудников ФСБ, осуществляющих свои должностные обязанности в здании на Лубянке. Считаю, что это в настоящий момент должно быть основной версией. А насколько данные действия нападавших связаны с тем, что произошедшее случилось накануне дня сотрудника госбезопасности и после пресс-конференции Владимира Путина, должны устанавливать следственные органы. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Журналист Павел Пряников в своём Telegram-канале, напротив утверждает, что несмотря на множество кривотолков и скудную официальную информацию о случившемся, в Москве всё же произошёл теракт.