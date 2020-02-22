https://static.news.ru/photo/de1c53e2-5605-11ea-a1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosmery Cueva-Saenz/dpa/Global Look Press

По меньшей мере четверо жителей перуанской провинции Такна погибли из-за затоплений, вызванных ливневыми дождями, обрушившимися на южноамериканское государство в конце недели.

В результате разгула стихии пострадали более 20 человек. Многие из них — это пациенты больниц, которые частично разрушены водяными потоками, сообщило агентство Associated Press. В провинции есть и пропавшие, сейчас их ищут спасатели.

В городе Такна серьёзно пострадали десятки жилых домов. Сейчас экстренные службы провинции пытаются восстановить повреждённые здания и коммуникации.

Как писал NEWS.ru, в начале прошлой недели до исторически рекордных показателей поднялся уровень воды в реке Перл на юге США в штате Миссисипи. Губернатор региона Тейт Ривз назвал стихийное бедствие «историческим и беспрецедентным» и принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации.