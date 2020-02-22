По меньшей мере четверо жителей перуанской провинции Такна погибли из-за затоплений, вызванных ливневыми дождями, обрушившимися на южноамериканское государство в конце недели.
В результате разгула стихии пострадали более 20 человек. Многие из них — это пациенты больниц, которые частично разрушены водяными потоками,
В городе Такна серьёзно пострадали десятки жилых домов. Сейчас экстренные службы провинции пытаются восстановить повреждённые здания и коммуникации.
Как писал NEWS.ru, в начале прошлой недели до исторически рекордных показателей поднялся уровень воды в реке Перл на юге США в штате Миссисипи. Губернатор региона Тейт Ривз назвал стихийное бедствие «историческим и беспрецедентным» и принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации.
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