Лидер группы «Нервы» подрался у бара в центре Москвы

Фронтмен украинской рок-группы «Нервы» Евгений Мильковский ввязался в драку на крыльце одного из баров, расположенном в центре столицы. Об этом сообщает телеканал «360».
Конфликт произошёл возле бара на Новослободской улице,
Сейчас с Мильковским всё в порядке, уточнила директор группы «Нервы» Дарья Мишина. Она добавила, что не в курсе произошедшего.
По данным СМИ, потасовке предшествовало выяснение отношений на повышенных тонах около входа в караоке-бар «Соло». События произошли в ночь на субботу, 15 мая.
Ранее сообщалось о том, что бывший участник телешоу «Голос» Андрей Цхай, который является арт-директором одного из петербургских караоке-баров, написал заявление в МВД на местного депутата Ивана Ильюшихина. Он обвинил народного избранника в избиении.