Лидер группы «Нервы» подрался у бара в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/6235d812-b58f-11eb-8e86-96000091f725_660.jpg Евгений Мильковский Фото: zhenyamilkovskiy/instagam.com

Фронтмен украинской рок-группы «Нервы» Евгений Мильковский ввязался в драку на крыльце одного из баров, расположенном в центре столицы. Об этом сообщает телеканал «360».

Конфликт произошёл возле бара на Новослободской улице, передаёт телеканал. Уточняется, что драка завязалась между музыкантом и мужчиной в чёрном костюме.

Сейчас с Мильковским всё в порядке, уточнила директор группы «Нервы» Дарья Мишина. Она добавила, что не в курсе произошедшего.

По данным СМИ, потасовке предшествовало выяснение отношений на повышенных тонах около входа в караоке-бар «Соло». События произошли в ночь на субботу, 15 мая.

Ранее сообщалось о том, что бывший участник телешоу «Голос» Андрей Цхай, который является арт-директором одного из петербургских караоке-баров, написал заявление в МВД на местного депутата Ивана Ильюшихина. Он обвинил народного избранника в избиении.