Прибывающий в «Шереметьево» Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Самолёт Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время рейса Ставрополь — Москва. Это произошло сразу перед снижением.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах:
За полчаса до посадки в «Шереметьево» [самолёт] подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность.
Посадка самолёта ожидается в 16:49.
Ранее пассажирский самолёт Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) совершил посадку в аэропорту Шереметьево на одном работающем двигателе. Он выполнял технический рейс из соседнего Жуковского, писал NEWS.ru.
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