Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Краснодаре полиция проверяет информацию о массовом конфликте со стрельбой, которая произошла в центре города. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт с участием около десятка человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе. Сообщается, что инцидент произошёл в...