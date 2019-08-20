Фото: Сергей Булкин/News.ru

Борт авиакомпании S7 Airlines, который следовал по маршруту Москва — Надым, утром 21 августа совершил вынужденную посадку в Сургуте. Причиной стал туман в Надыме.

Сегодня в 07:59 по местному времени (05:59 мск) в Сургуте сел самолёт авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Надым. Из-за непогоды в Надыме. Вылет планируется в 12:05 по местному времени (10:05 мск), — цитирует ТАСС сообщение аэропорта Надыма.

Ранее News.ru писал, что самолёт, следовавший из Москвы в Париж 20 августа, по не выясненным пока причинам совершил экстренную посадку в Люксембурге.

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