https://static.news.ru/photo/b8a5e5b2-c3dc-11e9-b03a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Борт авиакомпании S7 Airlines, который следовал по маршруту Москва — Надым, утром 21 августа совершил вынужденную посадку в Сургуте. Причиной стал туман в Надыме.
Сегодня в 07:59 по местному времени (05:59 мск) в Сургуте сел самолёт авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Надым. Из-за непогоды в Надыме. Вылет планируется в 12:05 по местному времени (10:05 мск), — цитирует ТАСС сообщение аэропорта Надыма.
Ранее News.ru писал, что самолёт, следовавший из Москвы в Париж 20 августа, по не выясненным пока причинам совершил экстренную посадку в Люксембурге.