Летевший в Ташкент самолёт по технической причине вернулся в Минск

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Самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший в Ташкент, по техническим причинам возвращается в пункт вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Минска.

Борт авиакомпании «Белавиа», выполняющий рейс B2755 из Минска в Ташкент, по технической причине возвращается в аэропорт вылета, — приводится сообщение пресс-службы.

По имеющимся данным, в 20:15 по минскому времени (совпадает с Москвой) самолёт вылетел в пункт назначения. В Ташкенте он должен был оказаться через пять часов.

Однако, пролетая над городом Быхов, воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что службы Национального аэропорта готовы к приёму воздушного судна и обеспечению всех необходимых мероприятий для безопасности посадки.