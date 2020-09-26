Лесные пожары уничтожают постройки в сёлах под Воронежем

https://static.news.ru/photo/27d102ca-011f-11eb-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 36.mchs.gov.ru

Лесные пожары угрожают пяти населённым пунктам в Воронежской области. Огонь вплотную подступил к Новоподклетному, Медовке, Борисоглебску, Бабаково и Отрадному.

В Раменском районе горит 55 га леса и сухой травы. Там уже сгорели несколько строений в трёх населённых пунктах. В Новоподклетном огонь уничтожил пять хозпостроек, два нежилых дома, гараж и баню, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

В Новоусманском районе горит порядка 30 га леса. К тушению пожаров привлечены вертолёт Ми-8, аэромобильная группировка Липецкого МЧС и Тульского спасательного центра .

Обстановка в населённых пунктах осложняется ветреной погодой и отсутствием источников воды в сёлах. С 28 сентября к тушению природных пожаров в регионе планируется подключить ещё один Ми-8 и самолёт Бе-200.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лесной пожар в Воронежской области добрался до населённого пункта. Пожару присвоена вторая категория сложности.