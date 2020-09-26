В Воронежской области возникла угроза распространения лесного пожара

https://static.news.ru/photo/8e37a422-00d1-11eb-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: 36.mchs.gov.ru

Лесной пожар в Воронежской области добрался до населённого пункта.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, огонь распространился по площади в пять гектаров, пострадал один жилой дом и одна хозяйственная постройка в деревне Новоподклётное Рамонского района. По словам собеседника агентства, существует угроза распространения огня.

Источник также сообщил, что пожару присвоена вторая категория сложности.

Ранее NEWS.ru сообщал о ликвидации лесного пожара в Аксайском районе Ростовской области. Первые сообщения о возгорании поступили 26 сентября. Площадь пожара составила около 100 гектаров. Первоначально сообщалось об угрозе трём населённым пунктам: хуторам Рыбацкий и Махин, а также станице Ольгинская. Однако экстренные службы смогли не допустить приближения огня к жилым постройкам.