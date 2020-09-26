В Воронежской области возникла угроза распространения лесного пожара

Лесной пожар в Воронежской области добрался до населённого пункта.
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Источник также сообщил, что пожару присвоена вторая категория сложности.
Ранее NEWS.ru сообщал о ликвидации лесного пожара в Аксайском районе Ростовской области. Первые сообщения о возгорании поступили 26 сентября. Площадь пожара составила около 100 гектаров. Первоначально сообщалось об угрозе трём населённым пунктам: хуторам Рыбацкий и Махин, а также станице Ольгинская. Однако экстренные службы смогли не допустить приближения огня к жилым постройкам.
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