https://static.news.ru/photo/c1b893b8-26d6-11ea-81e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Str/Global Look Press

Более 100 домов были повреждены или уничтожены в чилийском городе Вальпараисо лесным пожаром, который перекинулся с растительности на жилые строения.

Местные власти объявили красный уровень тревоги, потому что локализовать возгорание пока не удаётся, сообщает Diario Financiero. Жители забирают животных и вещи, которые могут унести, и покидают свои дома.

Dozens of homes damaged by wildfire in hills above the Chilean port city of Valparaiso. https://t.co/jFc7KdHdVl pic.twitter.com/WRA1h0WhPY — ABC News (@ABC) December 25, 2019

Губернатор одноимённой провинции заявил, что причиной пожара стал преднамеренный поджог.

Лесные пожары бушуют и в Австралии. Они привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в стране, писал NEWS.ru. На территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации.