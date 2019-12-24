Более 100 домов были повреждены или уничтожены в чилийском городе Вальпараисо лесным пожаром, который перекинулся с растительности на жилые строения.
Местные власти объявили красный уровень тревоги, потому что локализовать возгорание пока не удаётся, сообщает Diario Financiero. Жители забирают животных и вещи, которые могут унести, и покидают свои дома.
Губернатор одноимённой провинции заявил, что причиной пожара стал преднамеренный поджог.
Лесные пожары бушуют и в Австралии. Они привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в стране, писал NEWS.ru. На территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации.