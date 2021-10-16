Ксения Собчак заявила, что Кремль «мочит» её

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию, что в день смертельного ДТП торопила водителя Mercedes, чтобы успеть на встречу с Жанной Шамаловой — женой бывшего зятя президента РФ Владимира Путина. Она рассказала URA.RU, что эта версия является «заказухой» и что Кремль её «мочит».

Я никуда не спешила. Рейс прилетел ночью, я поехала отсыпаться и утром была в больнице. Никаких интервью в этот и следующий день я не делала. Хватит вестись на голимую заказуху, — поделилась Собчак.

Версия, что телеведущая торопилась в Москву на интервью, появились в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

Ранее Собчак впервые после смертельной аварии в Сочи обратилась к своим поклонникам и недоброжелателям. Она выступила во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» с заявлением, что ей нечего сказать по поводу аварии, она всё уже озвучила ранее, поэтому все попытки её «на чём-то подловить» бесполезны.

Она понимает, что многие воспринимают её как человека, за которым тянется скандальная слава. Поэтому люди не могут принять тот факт, что она обычный человек, который может попасть в реальную аварию, что она могла просто испугаться, растеряться, ей может быть страшно или больно.