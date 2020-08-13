Крымский таксист высадил в поле семью с маленьким ребёнком

https://static.news.ru/photo/7fa45cbe-dd9c-11ea-91ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму таксист высадил московскую пару с маленьким ребёнком прямо посреди поля.

Так, туристы планировали отправиться с косы Беляус в Ялту. Они попросили диспетчера прислать автомобиль с детским креслом и кондиционером, однако в прибывшем такси даже не оказалось вместительного багажника.

По их словам, весь путь таксист вёл себя по-хамски, а на просьбу убавить мощность кондиционера заявил, что «хорошо должно быть только ему». Вскоре водитель потребовал заплатить за всю поездку и заявил, что семья должна покинуть автомобиль.

Поле, никакой инфраструктуры, никого, ничего! На улице 36 градусов жары, мы без воды и еды с годовалым ребёнком, — отметила туристка, слова которой приводит «КП-Крым».

К счастью, семью вовремя заметили местные трактористы. Они помогли туристам вызвать другое такси.

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