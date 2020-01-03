https://static.news.ru/photo/3fb17bd4-2fdf-11ea-9683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму по подозрению в совершении смертельного ДТП задержан высокопоставленный полицейский. Как следует из материалов дела, за руль служебного автомобиля он сел в нетрезвом состоянии. В населённом пункте он наехал на группу людей — двух мужчин и женщину.

Двое из них получили травмы различной степени тяжести. Один из мужчин скончался в больнице, врачи не смогли его спасти, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В отношении полицейского заведено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Тюменской области, как писал NEWS.ru, в автоаварии погибла семья из пяти человек. Вместе с родителями жертвами ДТП стали трое детей.