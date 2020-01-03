В Крыму по подозрению в совершении смертельного ДТП задержан высокопоставленный полицейский. Как следует из материалов дела, за руль служебного автомобиля он сел в нетрезвом состоянии. В населённом пункте он наехал на группу людей — двух мужчин и женщину.
Двое из них получили травмы различной степени тяжести. Один из мужчин скончался в больнице, врачи не смогли его спасти,
В отношении полицейского заведено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее в Тюменской области, как писал NEWS.ru, в автоаварии погибла семья из пяти человек. Вместе с родителями жертвами ДТП стали трое детей.
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