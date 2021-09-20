«Кричали о помощи»: очевидец о стрельбе в Пермском госуниверситете

Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета, ставшая очевидцем стрельбы в учреждении, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики о помощи.

Да, я была в вузе. И видела, как этот человек заходил в восьмой корпус, с которого он начал [стрелять]. Стрельба была слышна очень хорошо, так как мы были рядом с переходом из восьмого корпуса. Тут же со второго этажа начали выпрыгивать люди. Сейчас почти всех эвакуировали, и нас в том числе. Подозреваемого не знаю, — заявила собеседница.

В результате нападения, по данным СК, погибли пять человек, шестеро пострадали. Следствие собирает характеризующие материалы о стрелявшем, выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, стрельбу устроил Тимур Бекмансуров, он оказал вооружённое сопротивление при задержании. Его тяжело ранили при задержании, после чего подозреваемый скончался.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По предварительным данным, погибли пять человек. Личность нападавшего установлена. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В настоящее время на месте происшествия работает ОМОН, стрелок задержан.