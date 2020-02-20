Граждане РФ, в крови которых обнаружен коронавирус нового типа, чувствуют себя удовлетворительно.
Заболевшие будут доставлены с борта стоящего в Иокогаме круизного судна в больницу в ближайшее время, но симптомы заболевания у них не выражены,
Как писал NEWS.ru ранее, мужчина и женщина пожилого возраста, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном судне Diamond Princess в Японии, скончались от осложнений течения заболевания. По информации российского посольства в Японии, покойные не являлись гражданами РФ.
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