https://static.news.ru/photo/a992593c-539e-11ea-a84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Граждане РФ, в крови которых обнаружен коронавирус нового типа, чувствуют себя удовлетворительно.

Заболевшие будут доставлены с борта стоящего в Иокогаме круизного судна в больницу в ближайшее время, но симптомы заболевания у них не выражены, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве РФ в Японии.

Как писал NEWS.ru ранее, мужчина и женщина пожилого возраста, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном судне Diamond Princess в Японии, скончались от осложнений течения заболевания. По информации российского посольства в Японии, покойные не являлись гражданами РФ.