https://static.news.ru/photo/045483d8-5393-11ea-971a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Мужчина и женщина пожилого возраста, заразившиеся коронавирусом нового типа на круизном судне Diamond Princess в Японии, скончались от осложнений течения заболевания.

По информации российского посольства в Японии, покойные не являлись гражданами РФ. Погибшие проходили лечение в одной из больниц неподалёку от Йокогамы, где стоит лайнер, но терапия не помогла, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, 79 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess. Общее число заразившихся составляет 621 человек. Лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус.