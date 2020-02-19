https://static.news.ru/photo/084832c6-52ff-11ea-8c91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

79 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess.

Общее число заразившихся составляет 621 человек, сообщает Минздрав Японии.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. Инфекцию подхватили уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация на Diamond Princess во время закрытия лайнера на карантин была ужасающей. Такое заявление в своём видеообращении на YouTube сделал японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро.