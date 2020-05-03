«Коммунисты России» обратятся в ГП из-за блокирования их штаб-квартиры

https://static.news.ru/photo/d8560400-8d62-11ea-a115-fa163e074e61_660.jpg Фото: КОММУНИСТЫ РОССИИ/vk.com

Сотрудники полиции круглосуточно дежурят возле здания штаб-квартиры партии «Коммунисты России» и каждого выходящего журналиста партийной газеты везут в отдел и оформляют протокол о нарушении самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

Сейчас в заблокированном здании находится и лидер партии Максим Сурайкин. По его словам, штаб-квартиру оцепили сразу же после акции с запуском воздушных шаров в честь 1 Мая.

После того как мы запустили шары во дворе, в течение часа приехала полиция. У каждого выхода поставили по семь-восемь человек. На каждого, кто выходит из здания, начали составлять необоснованные протоколы о нарушении самоизоляции с целью наложения штрафа. Хотя у всех наших сотрудников есть журналистские удостоверения, оформлены цифровые пропуска. Около 20 сотрудников полиции дежурят круглосуточно, причём чины не ниже капитана, даже приезжал генерал. Они не представляются, не предъявляют документы, — сказал Сурайкин в эфире «Говорит Москва».

По словам партийного лидера, у него есть видеодоказательства, а юристы политобъединения уже готовят обращение в Генпрокуратуру и СКР с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции.

В первую ночь они нам подпёрли два выхода железными трубами, что является ограничением свободы и нарушением пожарной безопасности, созданием угрозы жизни. Мы готовим обращение к генеральному прокурору, в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов и их начальников, — отметил Сурайкин.

Лидер «Коммунистов России» считает, что полицейские ведут себя так из-за ощущения всевластия. Сурайкин назвал «беспределом» ситуацию, «когда на фоне введения необходимых мер самоизоляции у кого-то просто поехала крыша от всевластия и безнаказанности». Также политик рассказал, что в Интернете уже даже появился хештег #ихокружилизашарики.

Сурайкин утверждает, что в редакции сейчас заблокированы несколько десятков человек, которые уже трое суток находятся в тяжёлых условиях. Людям приходится спать на рабочих местах, а еду им передают однопартийцы.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Петербурге расследуют нападение на врача скорой помощи во время вызова.