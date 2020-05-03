В Петербурге расследуют нападение на врача скорой помощи во время вызова

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Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек, у трети из них предварительно показан положительный результат. При этом у заражённых заболевание протекает бессимптомно.

В вахтовом посёлке имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия, — говорится в сообщении Минздрава РФ. По словам Малинниковой, на...