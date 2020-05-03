В Петербурге расследуют нападение на врача скорой помощи во время вызова

Петербургское управление СК сообщает о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на врача скорой помощи. Инцидент произошёл в квартире на Шпалерной улице.
Медики приехали по вызову, чтобы осмотреть 74-летнюю женщину. В помещении оказался её пьяный 42-летний сын. Он ударил врача в грудь, отчего медик упал на пол.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, — сказано в сообщении ведомства.
Дело расследуется по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
Ранее NEWS.ru писал, что полиция Грузии начала расследование инцидента в селе Мушевани (край Квемо-Картли), где местные жители взбунтовались против госпитализации людей, больных коронавирусной инфекцией. Они атаковали машины скорой помощи и полиции. Следствие ведётся по статье о повреждении или уничтожении имущества.
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