Командующего Внутренними войсками Киргизии задержали по делу о растрате

В Киргизии задержан командующий Внутренними войсками Исламбек Кенжекулов. Его подозревают в причастности к растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении положением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре республики. Следствие считает, что ряд должностных лиц присвоил средства, предназначенные для закупки еды и вещей личного состава.

Кенжекулов задержан в рамках расследования дела о финансовых махинациях с бюджетными средствами во внутренних войсках, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мера пресечения в отношении командующего будет избрана судом в ближайшее время.

По версии следствия, несколько должностных лиц Внутренних войск Киргизии переводили на счета подставных компаний средства из бюджета, предназначенные на покупку продуктов и вещей для личного состава. По предварительным данным, причинённый ущерб оценивается в 34 млн киргизских сомов (около $400 тысяч).

Ранее Бекболот Талгарбеков, соратник бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, заявил, что с экс-главы государства были сняты обвинения в коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор. По его словам, следствие установило, что Акаев не получал прибыли от Кумтора и в его действиях нет состава преступления.

Ранее семья Акаева покинула Киргизию после возбуждения нескольких уголовных дел по выводу средств и финансовым махинациям. Одним из них стало уголовное дело о коррупции по месторождению Кумтор, фигурантом которого был Акаев.