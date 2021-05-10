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Количество пострадавших при стрельбе в казанской школе возросло

10:46, 11 мая 2021
Фото: Социальные сети

Число пострадавших во время стрельбы в одной из казанских школ увеличилось до 13. Об этом сообщили NEWS.ru в республиканском центре медицины катастроф в Казани.

9 погибших, 13 пострадавших госпитализированы до РКБ, из них 6 в тяжёлом состоянии. Одна пострадавшая госпитализирована в РКБ, трое — в 7-ю городскую больницу, — сказали там.

Утром 11 мая в Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. На месте работает полиция и экстренные службы, сотрудники МЧС оцепили здание. В Сети появилось видео произошедшего.

На текущий момент один стрелок задержан, другого заблокировали в здании силовики.

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