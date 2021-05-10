Количество пострадавших при стрельбе в казанской школе возросло

https://static.news.ru/photo/226e913e-b22d-11eb-8487-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Число пострадавших во время стрельбы в одной из казанских школ увеличилось до 13. Об этом сообщили NEWS.ru в республиканском центре медицины катастроф в Казани.

9 погибших, 13 пострадавших госпитализированы до РКБ, из них 6 в тяжёлом состоянии. Одна пострадавшая госпитализирована в РКБ, трое — в 7-ю городскую больницу, — сказали там.

Утром 11 мая в Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. На месте работает полиция и экстренные службы, сотрудники МЧС оцепили здание. В Сети появилось видео произошедшего.

На текущий момент один стрелок задержан, другого заблокировали в здании силовики.