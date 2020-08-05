Киргизский военный ранен при стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана

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Главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян раскритиковала позицию актёра Михаила Ефремова, которую он занял на суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Медиаменджер считает, что артисту надо было помогать следствию вместо того, чтобы идти на попятную.

В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения (как и сделал поначалу). И отправиться в колонию-поселение, как обычно бывает по этой статье. А теперь...