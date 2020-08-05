Киргизский военный ранен при стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана

В результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана военнослужащий киргизской Государственной пограничной службы (ГПС) получил огнестрельное ранение.
В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области (Киргизия) неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведён выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему ГПС, — говорится в сообщении ГПС.
Ведомство отмечает, что пограничник получил сквозное ранение руки, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние военного оценивается как удовлетворительное.
Также, несмотря на стрельбу, обстановка на границе «характеризуется как стабильная».
В настоящее время проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Исфаринскому направлению, — сообщила ГПС.
Как ранее писал NEWS.ru, один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области.
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