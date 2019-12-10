https://static.news.ru/photo/2545c18a-1afc-11ea-92f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе в районе деревни Крекшино в Новой Москве.

В результате аварии пострадал один человек, он оказался зажатым в кабине автомобиля и его пришлось извлекать при помощи спецсредств. Перекрыто три полосы шоссе из четырёх, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, сразу три аварии произошли на 88-м км МКАД. В районе съезда на Алтуфьевское шоссе столкнулись в общей сложности шесть автомобилей.