Два грузовика столкнулись на Киевском шоссе в районе деревни Крекшино в Новой Москве.
В результате аварии пострадал один человек, он оказался зажатым в кабине автомобиля и его пришлось извлекать при помощи спецсредств. Перекрыто три полосы шоссе из четырёх, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, сразу три аварии произошли на 88-м км МКАД. В районе съезда на Алтуфьевское шоссе столкнулись в общей сложности шесть автомобилей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен