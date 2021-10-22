Катер с мэром Клайпедского района Литвы вернулся на родину

Трое литовцев, заплывших на катере в российские воды, благополучно вернулись на родину. При этом литовская сторона не подтвердила и не опровергла информацию о том, что среди задержанных находился мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас, увлекающийся рыбалкой, сообщает национальное радио LRT.

О возвращении домой задержанных в Калининградской области литовцев сообщила представитель МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене.

Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву, — заявила дипломат.

По её словам, этому во многом способствовали слаженные действия литовской стороны, в том числе работников консульской службы.

Пограничная служба Литвы подтвердила факт нарушения водным судном с тремя пассажирами российской границы. Скорее всего, это произошло случайно, так как подобного рода происшествия случаются несколько раз в год.

Ранее в Калининградской области российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса. По предварительной информации, он и ещё двое граждан этой страны незаконно пересекли границу России.