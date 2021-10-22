В Калининградской области российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса. По предварительной информации, он и ещё двое граждан этой страны незаконно пересекли границу России. Об этом сообщает радио LRT со ссылкой на представителя главы министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию, — заявила Шмайжите-Кулешене.

Пограничники Литвы уже также подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три человека. Предполагается, что это произошло неумышленно.

Отмечается, что подобные инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, в таком случае отделываются административным наказанием.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому дипломату в связи с нарушением литовской границы сотрудником белорусской пограничной охраны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В ноте требуются разъяснения по поводу инцидента и принятия необходимых мер. В приграничной зоне белорусский пограничник на несколько шагов углубился на литовскую территорию.