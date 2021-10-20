Литва вручила ноту протеста Белоруссии из-за нарушений на границе

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Берлин выступает за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО. Этот формат является важной площадкой для продолжения диалога двух сторон. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, в отношении РФ НАТО использует двойной подход. С одной стороны, организация усиливает свои возможности обороны и сдерживания, а с другой стороны, готова к диалогу. Наше предложение российской...