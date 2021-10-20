Литва вручила ноту протеста Белоруссии из-за нарушений на границе

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому дипломату в связи с нарушением литовской границы сотрудником белорусской пограничной охраны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В ноте требуются разъяснения по поводу инцидента и принятия необходимых мер.
В связи с инцидентом 18 октября, когда сотрудник пограничной службы Белоруссии вплотную подошёл к литовскому пограничному знаку номер 0133, в МИД был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена нота протеста, — говорится в сообщении.
В приграничной зоне белорусский пограничник на несколько шагов углубился на литовскую территорию.
Ранее сообщалось, что 12 белорусских пограничников незаконно пересекли государственную границу Литвы, «втолкав» на территорию страны нелегальных мигрантов. Литовская сторона назвала произошедшее «дерзкой провокацией» и заявила, что охрана границы будет усилена.
Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.