Канцлер Австрии высказался после теракта в Вене

https://static.news.ru/photo/bd8abac0-1d5f-11eb-9b1a-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: ALEX HALADA/imago-images.de/Global Look Press

Полиция Австрии будет действовать решительно в отношении людей, устроивших «отвратительный теракт» в Вене. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Сейчас мы переживаем трудные часы в нашей республике. Я бы хотел поблагодарить все службы, которые сегодня в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности, — написал политик в Twitter.

По его словам, вся Австрия мыслями с жертвами, ранеными и их близкими. Курц выразил соболезнования и поблагодарил руководство Евросоюза, а также «международных партнёров» за их сочувствие и заявления о солидарности.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich mÃ¶chte allen EinsatzkrÃ¤ften danken, die insbesondere heute fÃ¼r unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die TÃ¤ter dieses widerwÃ¤rtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Официальных данных о погибших и раненых пока не приводится. Местные СМИ сообщают от 15 пострадавших в теракте около синагоги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецподразделения и полиция Вены проводят в столице Австрии крупномасштабную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу. Над городом кружат несколько вертолётов. В Вене могут скрываться до семи человек, принимавших участие в стрельбе. Об этом рассказал телеканал OE24, отметивший, что официально информация не подтверждена, но о числе преступников говорят очевидцы нападения на синагогу.