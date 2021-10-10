Камеры сняли невредимую после ДТП Собчак в аэропорту Сочи

Камеры сняли живую и невредимую после смертельного ДТП Собчак в аэропорту Сочи. Телеведущая, пожаловавшаяся на «сотрясение и травмы» после столкновения своего Mercedes с Volkswagen, заходит в ВИП-зал аэропорта на своих ногах, видимых повреждений, по словам очевидцев, на ней нет, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас общественность обсуждает странную реакцию экс-кандидата в президенты России на ДТП, в котором погибли две девушки из Подмосковья. Собчак не кинулась на помощь пострадавшим, а просто пересела в другую машину и уехала с места ДТП.

ДТП произошло на дороге из Адлера в Красную Поляну 9 октября. Иномарка, в которой находилась Собчак, ехала с корпоратива из концертного зала «Роза Холл». По некоторым данным, от концертного зала до места аварии нужно всего 20 минут при разрешённой скорости.

На следующий день после аварии телеведущая отписалась в своём Telegram-канале, что якобы пострадала сама. При этом она отметила, что не подгоняла водителя, он сам решал, как ему ехать.

Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю, — оправдалась экс-ведущая «Дома-2».

Иномарка с Собчак выехала с концертной площадки около 20:50. Уже в 21:00 произошло ДТП, рейс был запланирован на 22:20. Это может говорить о том, что машина с ведущей выехала впритык к отправке самолёта.

Ранее подруга погибшей в ДТП с участием Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, сообщила, что обратилась к телеведущей за помощью. Она попросила оказать поддержку шестилетней дочери скончавшейся в аварии женщины, однако знаменитость проигнорировала все её обращения.