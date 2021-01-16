КамАЗ врезался в газопровод на Урале

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КамАЗ с поднятым кузовом снёс трубу газопровода в Североуральске. От столкновения грузовик встал на дыбы.

Происшествие случилось в районе АТЦ СУБРа. Информация о происшествии появилась в соцсетях. Многоквартирные дома и частный сектор поблизости не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Горожан предупредили о временном отключении газа на 30–40 минут для ремонтно-восстановительных работ.

«В 01:00 прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На 17 января запланированы ремонтно-восстановительные работы, в ходе которых будет произведено отключение газа на 30–40 минут, что не должно доставить больших неудобств. О времени, когда будут производиться ремонтно-восстановительные работы, информация будет доведена дополнительно», — говорится в сообщении в паблике «Типичный Североуральск».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга после столкновения с другой машиной влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Лишь по счастливой случайности никто не погиб, одна женщина с травмами госпитализирована.