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К сходу с рельсов поезда в Липецкой области привела кража лома из вагонов

13:09, 16 сентября 2020
Фото: 48.mchs.gov.ru

Следователи установили причину схода с рельсов вагонов грузового поезда в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной версии, из вагонов был похищен лом чёрного металла, затем его сбросили на железнодорожную насыпь, в результате чего случилась авария. Сыщики ведут поиск подозреваемых.

ЧП произошло утром 16 сентября на 305-м км перегона станций Грязи — Орловское. С рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Люди не пострадали. Из-за ликвидации последствий случившегося задерживаются восемь пассажирских поездов.

12 августа в Шотландии сошёл с рельсов пассажирский поезд, сообщал NEWS.ru. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в районе ЧП прерывалось из-за ливней. Жертвами аварии стали два человека.

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