К сходу с рельсов поезда в Липецкой области привела кража лома из вагонов

https://static.news.ru/photo/4172f876-f807-11ea-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 48.mchs.gov.ru

Следователи установили причину схода с рельсов вагонов грузового поезда в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



По предварительной версии, из вагонов был похищен лом чёрного металла, затем его сбросили на железнодорожную насыпь, в результате чего случилась авария. Сыщики ведут поиск подозреваемых.

ЧП произошло утром 16 сентября на 305-м км перегона станций Грязи — Орловское. С рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Люди не пострадали. Из-за ликвидации последствий случившегося задерживаются восемь пассажирских поездов.

12 августа в Шотландии сошёл с рельсов пассажирский поезд, сообщал NEWS.ru. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в районе ЧП прерывалось из-за ливней. Жертвами аварии стали два человека.