Изнасилование у подъезда и гниение детских ног: дикие ЧП за день

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге отец-священник привел к подологу дочь с гниющей ногой, в Иваново задержали подозреваемых в изнасиловании девушки мигрантов, в Дагестане двое многодетных отцов надругались над 20-летней землячкой — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Девочка пришла к доктору с гниющей ногой

В Санкт-Петербурге медики частного центра сообщили в полицию о 12-летней девочке с гниющей ногой. Выяснилось, что ребенок терпел боль от патологического процесса на протяжении четырех месяцев. Подолог изначально должна была осмотреть лишь 15-летнюю сестру девочки, которая пришла с вросшим ногтем, но та попросила принять и родственницу.

Девочек в частную клинику привел отец, который является священнослужителем. На стойке регистрации он устроил скандал из-за того, что администратор отказалась обращаться к нему «Ваше величество». Когда девочки вошли в кабинет, отец ушел из медучреждения.

По словам врача, старшая девочка рассказала ей, что хочет уйти из семьи, когда ей исполнится 16 лет. Но при этом она уговаривала врача не сообщать опеке о ситуации в семье. Доктор все-таки обратилась в полицию. Отец заявил журналистам, что врач оклеветала его.

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«Это ложная информация, мы сейчас только с полицией разговаривали на эту тему, врач распространяет заведомо ложную клеветническую информацию. Дети учатся, старшая дочь учится в академии», — заявил мужчина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Иваново задержали группу мигрантов

В Иваново задержали мигрантов, которые могли изнасиловать девушку в ночь на 13 апреля. О возможном преступлении в полицию сообщила управляющая компания. Туда обратились местные жители, которых смущала ночная активность возле подъезда и в одной из квартир.

«Начинаем проматывать видео камер внутри подъезда и видим, как в 01:43 заходят двое нерусских и несут в руках чью-то одежду, через пару минут один спускается обратно, второй, судя по походке, — выпивший, спускается просто на первый этаж, он постоял у лифта и ушел обратно на второй этаж. Спустя 7–10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео», — рассказал представитель УК.

В УК уверены, что разбирательство было начато только из-за резонанса в СМИ и социальных сетях. При этом никто не сообщал, написала ли девушка заявление на мужчин, но видно, что наутро она в сопровождении одного из мужчин самостоятельно вышла из подъезда и села в ту же машину.

Многодетные отцы изнасиловали девушку в Дагестане

В дагестанском селе Мокок двое мужчин похитили 20-летнюю девушку и изнасиловали ее. Выяснилось, что оба мужчины — временно неработающие многодетные отцы. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов задержали, после чего они дали признательные показания.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Днем 21 апреля в селе Мокок двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения похитили 20-летнюю девушку, отобрали у нее телефон и изнасиловали», — рассказал источник РЕН ТВ.

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