https://static.news.ru/photo/6d85c918-2bd7-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В посёлке Апанас на Кузбассе обнаружен подземный пожар на месте закрытых угольных разрезов. Из-за нагрева почвы начал таять снежный покров.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Кемеровской области, очаги возгорания были зафиксированы в районе угольных отвалов неэксплуатируемых разрезов. Участок никому не принадлежит, он относится к неразграниченным землям. Местные власти работают над оформлением собственности на эту землю.

К обследованию объекта привлечён головной научный центр горной отрасли ВостНИИ.

Администрация области держит ситуацию под контролем.

Первые признаки подземного пожара появились неделю назад. Тогда жители соседнего поселка Апанас сняли с помощью квадрокоптера дымящиеся угольные отвалы.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в Китае 14 человек при выбросе газа на угольной шахте. Семерых шахтёров спасателям удалось достать на поверхность.