В посёлке Апанас на Кузбассе обнаружен подземный пожар на месте закрытых угольных разрезов. Из-за нагрева почвы начал таять снежный покров.
Как
К обследованию объекта привлечён головной научный центр горной отрасли ВостНИИ.
Администрация области держит ситуацию под контролем.
Первые признаки подземного пожара появились неделю назад. Тогда жители соседнего поселка Апанас сняли с помощью квадрокоптера дымящиеся угольные отвалы.
Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в Китае 14 человек при выбросе газа на угольной шахте. Семерых шахтёров спасателям удалось достать на поверхность.
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