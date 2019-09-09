https://static.news.ru/photo/81e07008-d38e-11e9-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 45 млн рублей похитили из банковской ячейки в центре Москвы. Как сообщили в ГУ МВД России, кража произошла в здании, где находится головной офис Транскапиталбанка.

По данным ТАСС , в полицию обратился коммерческий директор организации. Он сообщил, что утром 9 сентября пришёл на работу и не смог открыть ячейку, куда в декабре 2018 года положил $700 тысяч. Он вызвал мастера, который смог устранить неполадки. После вскрытия ячейки оказалось, что денежные средства в ней отсутствуют. По факту инцидента полиция начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в основном крупном размере».

Ранее, как писал News.ru, денежные средства почти на 8 млн рублей пропали из банковской ячейки индивидуального предпринимателя в Москве. С заявлением о пропаже бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Деньги хранились в иностранной валюте — долларах и евро — в одном из отделений ВТБ.