https://static.news.ru/photo/0498c692-4fce-11ea-95d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В шахте рудника Белогородской области произошло задымление. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время спасатели эвакуируют рабочих.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ, на поверхность уже вывели 228 шахтёров, эвакуация ещё 17 человек продолжается.

На месте работают два отделения военизированной горноспасательной части. Отмечается, что задымление идёт из вентиляционного отсека глубиной 400 метров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 января 2020 года стационарные датчики контроля метана, подключённые к Системе дистанционного контроля Ростехнадзора, зафиксировали превышение допустимых норм вещества в воздухе на шахте «Берёзовская». Инспекторы, получив автоматическое предупреждение, оперативно провели внеплановую проверку и наложили запрет на проведение работ на загрязнённом участке.