https://static.news.ru/photo/5d9e0946-2945-11ea-8dd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: chitazdrav.ru

Прокуратура Читы судится с краевой психиатрической больницей из-за побегов двух судимых пациентов. Они находятся на принудительном лечении и уже дважды умудрились тайком покинуть стены учреждения.

В целях ускорения процесса реального устранения нарушений и обеспечения соответствующего финансирования одновременно прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении больницы обеспечить надлежащую охрану, — отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо иска, прокуратура организовала проверку, «в ходе которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении регионального Минздрава». Рейд после первого инцидента выявил, что охрана учреждения осуществлялась собственными силами, без привлечения ЧОП. Кроме того, больница не оснащена необходимыми сигнализациями.

Беглецам 27 и 24 года. Один был осуждён за убийство, второй — за кражу. Первый побег они совершили 5 ноября 2019 года, второй — 27 декабря. Сейчас их поиски ведут сотрудники полиции.

Ранее комитет Совета Европы по профилактике пыток опубликовал доклад о психиатрической лечебнице в Казани. Согласно документу, в медучреждении зафиксированы случаи жестокого обращения с пациентами и применения электрошоковой терапии без анестезии. Больных могут помещать в изолятор и подвергать «беспрерывной четырёхточечной фиксации» в течение многих дней, а также применять к ним силу, писал NEWS.ru.