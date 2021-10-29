Из музея в Москве пропал рисунок концептуалиста Владимира Янкилевского

Московский музей современного искусства подтвердил появившуюся ранее информацию о пропаже из хранилища одной из работ советского художника-концептуалиста Владимира Янкилевского. Речь идёт о графическом листе «Рисунок к триптиху» 1970 года создания, написал MK.RU.

Руководство учреждения культуры уже сообщило о данном факте в вышестоящее ведомство — департамент культуры Москвы, а также подало заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время картину ищут. Сотрудниками полиции уже был проведён осмотр фондохранилища, а работники музея провели в плановом порядке проверку всех работ. В музее выразили надежду на то, что произведение современного искусства скоро будет найдено и произошедшее будет «всего лишь недоразумением».

Владимир Янкилевский известен как художник концептуалист, относящийся к так называемому неофициальному искусству. В 1962 году несколько его работ были выставлены среди картин прочих художников на выставке «XXX лет лет МОСХа», которая подверглась жёсткой критике со стороны секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

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