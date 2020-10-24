Из дома депутата Петрова незадолго до его убийства похитили сейф

https://static.news.ru/photo/fa1c411a-16da-11eb-b582-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Неизвестные похитили сейф с крупной суммой денег из дома муниципального депутата и предпринимателя Александра Петрова незадолго до его убийства.

Кража случилась 17 октября. Петров рассказал полиции о случившемся, но не стал подавать официальное заявление, опасаясь репутационного ущерба. Депутат сообщил, что в сейфе было 500 тысяч рублей и дорогие часы. В доме было много ценностей, которые могли бы заинтересовать воров, однако они ничего больше не взяли, сообщает портал 47news.

После гибели Петрова у полиции появилась версия, что убийство и кража сейфа связаны. Депутат мог умолчать о неких важных документах, которые могли быть в хранилище вместе с деньгами и часами. Правоохранители полагают, что именно эти бумаги могли интересовать похитителей.

Депутат был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. Пуля настигла Петрова, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца мог находиться на другом берегу. Предприниматель приходится отцом первому российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как писал NEWS.ru, глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль. Рассматривается версия, что Петрова убили из снайперской винтовки, а преступник является бывшим сотрудником силовых структур.