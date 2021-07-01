Истребитель ВВС Бельгии врезался в здание в Нидерландах

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Военно-воздушных сил Голландии. Речь идёт о базе Леуварден, расположенной к северо-западу от столицы провинции Фрисландия Леуварден. Пострадали два человека, говорится в сообщении авиабазы в Twitter.

Сегодня утром F-16 при запуске врезался в здание напротив. В результате пострадали два человека. Пилоту удалось спастись, — отмечается в сообщении.

Взрыва и пожара после инцидента не последовало. По факту ЧП проводится расследование.

Ранее сообщалось, что Нидерланды обвинили Россию в создании опасной ситуации для голландского военного корабля Evertsen в Чёрном море. Минобороны опубликовало специальное заявление в связи с инцидентом. Там отметили, что российские истребители пролетели слишком близко к голландскому фрегату. Подчёркивается, что из-за «запугивания» российских истребителей у корабля возникли перебои в работе электронного оборудования.