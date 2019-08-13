https://static.news.ru/photo/ef226020-bdce-11e9-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: defense.gov

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Инцидент произошёл в небе над Балтикой.

Самолёт с главой российского военного ведомства следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота. Лётчикам Су-27 удалось оттеснить истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах пути российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая продолжительность полёта составила девять часов.