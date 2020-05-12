Происшествия

Пострадавший в результате ДТП с автобусом в Новой Москве умер

22:14, 12 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавший во время ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса в Новой Москве во вторник, 12 мая, умер от полученных травм. Об этом сообщил инсайдер в экстренных службах.

Авария произошла на улице Дорожной в деревне Яковлевское в Новой Москве. Легковая машина врезалась в автобус, в результате чего один человек, пассажир автомобиля, серьёзно пострадал и от полученных травм скончался, — сказал собеседник ТАСС.

Сообщение агентству подтвердили в пресс-службе МЧС Москвы.

Подразделения пожарно-спасательной службы оказали помощь пострадавшей женщине, после чего передали её медикам, — сказали спасатели.

Как писал NEWS.ru, ранее мужчина в Москве сбил сотрудника полиции на украденной машине.

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