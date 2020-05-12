Пострадавший в результате ДТП с автобусом в Новой Москве умер

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Следствие не стало менять квалификацию обвинения по делу сестёр Хачатурян. Ранее прокуратура вернула дело на доследование, указав, что необходимо переквалифицировать действия девушек с убийства на необходимую оборону. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Следствие не поменяло свою позицию. Так что мы рассчитываем на принципиальность прокурора и повторный возврат дела, — сказал он. Адвокат также добавил, что на данный момент дополнительное расследование завершилось, дело...