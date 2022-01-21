Испытавший взрывчатку в школе ученик собирал бомбы с разрешения мамы

14-летний ученик Полетаевской школы в Челябинской области собирал взрывчатые устройства больше года. При этом мама поддерживала хобби сына, сообщает Telegram-канал Mash. Всего он самостоятельно изготовил шесть бомб. Одну из которых испытал 21 января на территории учебного заведения. После громкого хлопка на место приехали полицейские, ОМОН и взрывотехники. Школу оцепили, место обследовали. С ребёнком и родителями провели беседу. Пострадавших и повреждений нет.

Ученика восьмого класса описывают как тихого и спокойного. В школе он ни с кем не конфликтовал. Мама рассказала, что поддерживала сына, полагая, что он изобретатель. Сам подросток уже больше года делал пиротехнические изделия из компонентов, которые приобретал в хозяйственном магазине.

В школу он принёс шесть взрывчаток и на перемене поджёг одну из них и бросил в окно с третьего этажа. На улице раздался хлопок, похожий на взрыв пиротехники.

Позднее правоохранители изъяли у подростка оставшиеся взрывчатки. Изучившие их специалисты пришли к выводу, что опасности они не представляют.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких несовершеннолетних школьников, рассылавших в учебные заведения города электронные письма с угрозами минирования. Задержанные признались, что делали это ради шутки.