Испытавший взрывчатку в школе ученик собирал бомбы с разрешения мамы

14-летний ученик Полетаевской школы в Челябинской области собирал взрывчатые устройства больше года. При этом мама поддерживала хобби сына, сообщает Telegram-канал Mash. Всего он самостоятельно изготовил шесть бомб. Одну из которых испытал 21 января на территории учебного заведения. После громкого хлопка на место приехали полицейские, ОМОН и взрывотехники. Школу оцепили, место обследовали. С ребёнком и родителями провели беседу. Пострадавших и повреждений нет.
Ученика восьмого класса
В школу он принёс шесть взрывчаток и на перемене поджёг одну из них и бросил в окно с третьего этажа. На улице раздался хлопок, похожий на взрыв пиротехники.
Позднее правоохранители
В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Ранее в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких несовершеннолетних школьников, рассылавших в учебные заведения города электронные письма с угрозами минирования. Задержанные признались, что делали это ради шутки.