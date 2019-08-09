Трассу М-7 «Волга» в Татарстане снова открыли. Движение там было приостановлено из-за утечки опасного вещества из автоцистерны, произошедшей около деревни Званка в Пречистенском районе республики.
По состоянию на 15:00 мск испарение прекратилось, проводится обвалование песком, — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Движение транспорта открыто в одном направлении из города Набережные Челны в сторону Москвы. К ликвидации последствий происшествия привлечены 40 человек и 15 единиц техники.
Информация о происшествии с цистерной, перевозившей АХОВ (аварийно химически опасное вещество), поступила в 10:59 мск. У большегруза Volvo с объёмом цистерны в 19,5 куб. м сломалась холодильная установка. Из-за этого началось испарение вещества. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние, писал News.ru.