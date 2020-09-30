Испанская полиция задержала наркодельцов из РФ, перевозивших гашиш по морю

Испанские правоохранители в результате крупной полугодовой спецоперации по пресечению незаконной поставки наркотиков в Европу задержали девятерых граждан России и двух болгар. Они перевозили гашиш по морю на парусниках. Всего за полгода было задержано шесть судов и изъято 35 тонн гашиша.
Как
Полиция полагает, что это самая крупная группировка, занимавшаяся трафиком гашиша через море. Операция продолжается, к её проведению подключились полицейские Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Греции и Италии.
Как писал NEWS.ru, в Челябинской области полиция задержала 90-летнюю пенсионерку за создание наркосети. Если вина женщины будет доказана, остаток жизни ей предстоит провести за решёткой. В Миассе у бабушки была целая сеть наркоторговцев. Она прекрасно отдавала себе отчёт в том, чем занималась. У неё была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков. Благодаря задержанию одного из таких «бегунков» в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители и вышли на пенсионерку. Кроме того, при задержании у женщины было изъято 13 граммов героина. Обнаружить наркотическое вещество удалось не сразу. Оказалось, что героин у неё был спрятан в трусах. В полиции отметили, что случайно спрятать его в нижнее бельё женщина не могла.
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