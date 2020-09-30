Испанская полиция задержала наркодельцов из РФ, перевозивших гашиш по морю

https://static.news.ru/photo/18292ecc-0324-11eb-a585-fa163e074e61_660.jpg Фото: policia.es

Испанские правоохранители в результате крупной полугодовой спецоперации по пресечению незаконной поставки наркотиков в Европу задержали девятерых граждан России и двух болгар. Они перевозили гашиш по морю на парусниках. Всего за полгода было задержано шесть судов и изъято 35 тонн гашиша.

Как сообщили РИА Новости в Национальной полиции Испании, первый парусник был задержан в марте, второй — в июле, в сентябре задержали ещё четыре. В конце марта в 80 милях от острова Майорка на судне Phase One под голландским флагом были обнаружены 4,2 тонны гашиша. 14 июля в районе Кадисского залива задержали парусник под британским флагом, на борту которого находилось 360 кг гашиша. В ходе сентябрьских операций с четырёх парусников были изъяты в общей сложности 30 тонн гашиша. Две операции были проведены у Канарских островов, ещё две — в международных водах Гибралтарского пролива и у берегов Мавритании.

Полиция полагает, что это самая крупная группировка, занимавшаяся трафиком гашиша через море. Операция продолжается, к её проведению подключились полицейские Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Греции и Италии.

Как писал NEWS.ru, в Челябинской области полиция задержала 90-летнюю пенсионерку за создание наркосети. Если вина женщины будет доказана, остаток жизни ей предстоит провести за решёткой. В Миассе у бабушки была целая сеть наркоторговцев. Она прекрасно отдавала себе отчёт в том, чем занималась. У неё была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков. Благодаря задержанию одного из таких «бегунков» в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители и вышли на пенсионерку. Кроме того, при задержании у женщины было изъято 13 граммов героина. Обнаружить наркотическое вещество удалось не сразу. Оказалось, что героин у неё был спрятан в трусах. В полиции отметили, что случайно спрятать его в нижнее бельё женщина не могла.