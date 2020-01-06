Специалисты службы спасения Ирана нашли чёрный ящик украинского самолёта Boeing 737, который разбился в Тегеране в среду, 8 января.
Бортовой самописец обнаружили в окрестностях столицы государства. Чёрный ящик в настоящее время передали сотрудникам иранских правоохранительных органов,
Как ранее писал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».
По данным спасателей, погибли все 177 человек, находившихся на борту Boeing, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев.
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