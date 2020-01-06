Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Справочная служба «Международных авиалиний Украины» перестала выходить на связь после подтверждения информации о том, что пассажирский лайнер авиакомпании разбился в Иране. Автоответчик сообщает о «системной ошибке». Об этом сообщил ТАСС.

Справочная служба «Международных авиалиний Украины» перестала выходить на связь после подтверждения информации о том, что пассажирский лайнер авиакомпании разбился в Иране. Автоответчик сообщает о «системной ошибке». Об этом сообщил ТАСС....