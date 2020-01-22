https://static.news.ru/photo/26076d00-3d28-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу/vk.com

Следователи Архангельской области завершили расследование уголовного дела и предъявили обвинение 50-летнему инструктору автошколы за совершение убийства и кражи. Его жертвой стала 20-летняя жительница города Новодвинск.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил, что под воздействием химического вещества (соли) задушил девушку, которая брала у него уроки вождения, сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

После убийства инструктор вывез тело и спрятал его в канаве, завалив мусором. В указанном месте тело девушки, значившейся без вести пропавшей, обнаружили следователи. Также стало известно, что он похитил у жертвы золотое кольцо стоимостью 3480 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал NEWS.ru, в июле 2019 года сотрудники полиции Архангельской области задержали инструктора местной автошколы, которого обвиняют в убийстве ученицы. Пьяный мужчина попытался склонить клиентку к сексу, однако получил отказ. После этого он задушил девушку, завернул тело в ткань и вывез за пределы города. Там он попытался сжечь тело, чтобы скрыть улики. В тот же день убийца был задержан.